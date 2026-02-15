Ex Macrico Comitato lancia l' allarme Prudenza nella gestione basta sagre della bistecca

Il Comitato Macrico Verde ha denunciato i rischi legati alle recenti sagre organizzate nell’area ex Macrico, sottolineando come queste iniziative possano compromettere il rispetto delle regole di sicurezza. La loro preoccupazione nasce dalla presenza di grandi eventi gastronomici che attirano molte persone, ma senza adeguate misure di controllo. Il comitato invita le autorità a intervenire subito per evitare problemi di ordine pubblico e danni all’ambiente.

Appello al proprietario e al gestore della struttura per evitare rischi legati a infiltrazioni criminali e verificare la coerenza delle iniziative con le finalità sociali e ambientali Torna al centro del dibattito cittadino la gestione dell’area ex Macrico. Il Comitato Macrico Verde ha ribadito le proprie preoccupazioni chiedendo “estrema oculatezza” nelle attività che si svolgono all’interno del complesso. Si richiama l’incontro dello scorso dicembre con l’arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, occasione nella quale era stato espresso “vivissimo allarme” sulla gestione dell’area.🔗 Leggi su Casertanews.it

Claudia Eccher, componente del Csm, rompe il silenzio e lancia un forte allarme sul problema delle mafie in Italia.

