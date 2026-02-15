Europa Project Week cresce | nuova programmazione a ottobre 2026 per rafforzare qualità e partecipazione

Europa Project Week cambia data: l’evento si sposterà a ottobre 2026 per migliorare l’organizzazione e coinvolgere più partecipanti. La decisione è arrivata dopo che il festival ha registrato un aumento delle richieste di partecipazione e ha deciso di allungare i tempi di preparazione. La nuova programmazione mira a offrire un’esperienza più ricca, con più workshop e incontri sul territorio fiorentino. La Fortezza da Basso si prepara ad accogliere questa edizione, che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Europa Project Week, il primo grande festival dedicato ai progetti europei, riprogramma la data e si terrà dal 20 al 22 ottobre 2026 presso la Fortezza da Basso di Firenze. "Comunicare con i progetti" sarà il filo conduttore dell'evento: la valorizzazione dei progetti finanziati nei territori, capaci di generare cambiamenti reali nella vita delle persone e delle comunità, andrà a creare una nuova narrazione positiva e concreta dell'Europa. Raccontando sfide, storie, visioni e risultati che la rendono più vicina e comprensibile. La scelta di rivedere le date mira a rafforzare ulteriormente la qualità complessiva dell'evento, favorendo una partecipazione istituzionale più ampia e valorizzando al massimo il contributo di partner, espositori e pubblico.