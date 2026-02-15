Esuli istriani | testimonianza a Laveno Mombello di una fede nascosta e di una fuga dal regime di Tito
A Laveno Mombello, una donna di nome Ines ricorda con emozione il suo esodo dall'Istria, sfuggendo al regime di Tito. Durante quegli anni di tensione, ha nascosto la fede cattolica in casa, temendo rappresaglie, e ha dovuto lasciare tutto in fretta, salendo su un carro merci per raggiungere l’Italia.
Laveno Mombello e il Ricordo: «Mia madre Ines, l’esodo e la paura: la fede vissuta di nascosto e la fuga sui carri merci». Laveno Mombello, in provincia di Varese, ha ospitato una toccante testimonianza sulla Giornata del Ricordo. Una donna ha raccontato la storia della madre, Ines, un’esule istriana costretta a vivere sotto il regime di Tito, tra paura, segretezza e una fuga drammatica nel 1947. La sua narrazione rievoca le difficoltà di reinserimento e il senso di sradicamento provato da chi, proveniente da quei territori, si trovava sospeso tra due mondi. Un’Infanzia Nascosta: La Fede e la Paura a Postumia.🔗 Leggi su Ameve.eu
