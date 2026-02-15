Espulso Kalulu | polemica sul fallo di Bastoni e sfogo Spalletti Chivu interviene Dubbi sull’arbitraggio

Pierre Kalulu è stato espulso durante la partita tra Inter e Juventus, a causa di un fallo contestato di Bastoni. La decisione arbitrale ha scatenato le reazioni di Spalletti, che ha mostrato tutta la sua rabbia, e di Chivu, che ha preso le sue difese. Si sono sollevati dubbi sulle decisioni dell’arbitro, mentre il fallo di Bastoni è ancora al centro delle polemiche.

Bastoni al centro della polemica: rosso a Kalulu, Spalletti furioso e Chivu si difende. L’espulsione di Pierre Kalulu durante il match di Serie A tra Inter e Juventus, innescata da un contatto controverso con Alessandro Bastoni, ha sollevato un’ondata di proteste e accuse di simulazione. L’arbitro Marco La Penna ha mostrato il cartellino rosso al difensore bianconero al 42° minuto del primo tempo allo stadio San Siro, decisione che ha infiammato la partita e scatenato la reazione veemente dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti. L’episodio contestato: un tocco leggero o una simulazione?.🔗 Leggi su Ameve.eu Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni? Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri. Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juventus, Kalulu rosso e polemica: Bastoni simula e La Penna ci casca. Tifosi furiosi, anche Di Gregorio nel mirino; Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta; Serie A. L'Inter vince ancora: 3-2 alla Juventus. Ma è polemica per un rosso ai bianconeri - Aggiornamento del 15 Febbraio delle ore 01:38; Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna. L’arbitro La Penna espelle Kalulu: polemiche dopo Inter-JuventusDecisione controversa in Inter-Juventus accende dubbi su VAR e integrità del gioco. Scopri l'impatto dell'espulsione di Kalulu. newsmondo.it Kalulu espulso in Inter Juventus, ma non c’è fallo su Bastoni/ Video moviola, perché il Var non è intervenutoInter Juventus moviola: Kalulu espulso, ma non c'è il fallo su Bastoni (che esulta). Video, cos'è successo e perché il Var non è intervenuto ... ilsussidiario.net Inter-Juve, la farsa in mondovisione: ora tutto il mondo ha capito perché è stato espulso KALULU! LA VERSIONE UFFICIALE https://blstg.news/e127/ facebook So solo che è finita 3-2 e che Kalulu non doveva essere espulso, stasera mi sono dilettato con lo short track, c'è il Var anche lì. Se vuoi, ti parlo di Pietro Sighel. x.com