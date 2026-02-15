Espulsione Orban rosso diretto per l’attaccante del Verona! Il motivo e cosa è successo nel match col Parma

L’attaccante del Verona, Orban, è stato espulso durante la partita contro il Pisa a causa di un fallo violento che ha causato scompiglio in campo. La decisione dell’arbitro è arrivata dopo un’azione dura, che ha portato a una discussione tra i giocatori e ha interrotto bruscamente il ritmo della partita. Nel giro di pochi minuti, la sfida si è trasformata in un caos, lasciando i tifosi increduli per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Infortunio Belghali: altro stop per l’algerino, la sfortuna lo perseguita! Le condizioni dopo Parma Verona Udinese, Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo: «Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione» Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Espulsione Orban, rosso diretto per l’attaccante del Verona! Il motivo e cosa è successo nel match col Parma Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO Durante il match tra Inter e Napoli, l'allenatore Antonio Conte è stato espulso dopo un acceso confronto con il quarto uomo, che ha portato a un cartellino rosso diretto. Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona, primo acuto per De Rossi. Udinese in scioltezza a Parma Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: HELLAS VERONA - Rosso diretto per Orban contro il Parma, può saltare il match col Napoli. Parma-Verona, effetto La Penna al Tardini: rosso misterioso a Orban dopo 11'Il giocatore dell'Hellas Verona Orban espulso probabilmente per aver rivolto qualche epiteto offensivo all'arbitro Pairetto sull'1-0 per i ducali ... sport.virgilio.it Parma-Verona, Orban espulso: rosso diretto, cosa è successoOrban protesta e Pairetto lo espelle: ecco cos'è successo. msn.com Il rigore di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban a Verona; lo step on foot di Gila su Conceicao; il rigore tolto a Vlahovic a Firenze; Lucumi su Openda a Bologna; Gila-Cabal; la simulazione di Bastoni. Etc. Le porcate arbitrali contro la #Juve ormai non facebook Il rigore di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban a Verona; lo step on foot di Gila su Conceicao; il rigore tolto a Vlahovic a Firenze; Lucumi su Openda a Bologna; Gila-Cabal; la simulazione di Bastoni. Etc. Le porcate arbitrali contro la #Juve ormai non x.com