Esondazione del Crati Cassano chiede lo stato di emergenza
Il fiume Crati si è esondato a causa delle intense piogge, sommergendo Cassano all’Ionio e danneggiando case e strade. Il sindaco Cassano ha chiesto ufficialmente lo stato di emergenza per accelerare gli interventi di soccorso e mettere in sicurezza la popolazione. Molti residenti hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per contenere l’allagamento.
Crati in Ebollizione: Cassano All’Ionio Affonda, Urgente Stato di Emergenza. La furia del fiume Crati ha travolto Cassano all’Ionio, in Calabria, causando danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e al settore agricolo. Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha formalmente richiesto lo stato di emergenza per la città, colpita da un’esondazione che ha raggiunto i 5,49 metri, rompendo gli argini naturali nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. L’evento, innescato da piogge intense e persistenti, mette a rischio un territorio già fragile e solleva interrogativi sull’efficacia delle misure di prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del Crati
Il presidente Occhiuto si è recato nei comuni dei Laghi di Sibari, dove il fiume Crati è straripato, sommergendo strade e terreni agricoli.
Mercogliano chiede lo stato di emergenza per la frana del 25 novembre
Alluvione Calabria, tutte le immagini del disastro: la Regione chiede lo stato d'emergenza nazionale
