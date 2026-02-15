Esondazione del Crati Cassano chiede lo stato di emergenza

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fiume Crati si è esondato a causa delle intense piogge, sommergendo Cassano all’Ionio e danneggiando case e strade. Il sindaco Cassano ha chiesto ufficialmente lo stato di emergenza per accelerare gli interventi di soccorso e mettere in sicurezza la popolazione. Molti residenti hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per contenere l’allagamento.

Crati in Ebollizione: Cassano All’Ionio Affonda, Urgente Stato di Emergenza. La furia del fiume Crati ha travolto Cassano all’Ionio, in Calabria, causando danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e al settore agricolo. Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha formalmente richiesto lo stato di emergenza per la città, colpita da un’esondazione che ha raggiunto i 5,49 metri, rompendo gli argini naturali nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. L’evento, innescato da piogge intense e persistenti, mette a rischio un territorio già fragile e solleva interrogativi sull’efficacia delle misure di prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Occhiuto visita le aree dei Laghi di Sibari colpite dall’esondazione del Crati

Il presidente Occhiuto si è recato nei comuni dei Laghi di Sibari, dove il fiume Crati è straripato, sommergendo strade e terreni agricoli.

Mercogliano chiede lo stato di emergenza per la frana del 25 novembre

Alluvione Calabria, tutte le immagini del disastro: la Regione chiede lo stato d'emergenza nazionale

Video Alluvione Calabria, tutte le immagini del disastro: la Regione chiede lo stato d'emergenza nazionale
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Esondazione a Cassano All'Ionio in Calabria, evacuate 500 persone dalle frazioni Piano Scafo e Lattughelle; Maltempo Calabria, esonda il fiume Crati: 500 cittadini evacuati a Cassano allo Ionio; Cassano allo Ionio, esonda il fiume Crati: il sindaco invita all'evacuazione 500 persone; Maltempo, il Crati esonda a Cassano allo Ionio: allagata Lattughelle.

esondazione del crati cassanoEsondazione del Crati: anche Cassano chiede lo stato di emergenzaMentre la Regione Calabria ha richiesto stamane lo stato di emergenza nazionale e lo stato di calamità in agricoltura, l’Amministrazione comunale di Cassano Ionio, guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobi ... cn24tv.it

Il fiume Crati cede alla foce, esondazioni tra Corigliano-Rossano e Cassano: 40 persone da evacuareLe acque invadono case e aree limitrofe con blackout e viabilità in difficoltà. In azione squadre fluviali VVF di Cosenza e Crotone, chiesto l’elicottero da Lamezia ... cosenzachannel.it