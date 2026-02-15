Esclusione Stalettì da comune inseriti in emergenza le considerazioni di Ripepe Rivivere Caminia e

Il ciclone Harry ha colpito duramente Stalettì, lasciando il paese senza accesso ai fondi di emergenza e isolandolo dal resto della regione. La comunità si trova ad affrontare danni ingenti alle abitazioni e alle strade, senza un aiuto tempestivo per riparare i danni. Ripepe denuncia che il comune è stato escluso dalla lista delle zone in emergenza, complicando ulteriormente la situazione. La gente, ormai da giorni, cerca di mettere in sicurezza le proprie case e di riparare i danni con risorse proprie.

Stalettì Isolata dal Ciclone: Tra Danni, Esclusione e un Appello alla Resilienza. Stalettì, pittoresco comune sulla costa jonica calabrese, si trova a fronteggiare le conseguenze del ciclone Harry senza il sostegno immediato dei fondi destinati alle aree in emergenza. L'esclusione del comune tra i beneficiari degli aiuti statali ha sollevato un acceso dibattito sulla capacità di risposta delle istituzioni locali e sulla necessità di un intervento urgente per riparare i danni e rilanciare il territorio. L'associazione "Rivivere Caminia e Golfo di Squillace" ha espresso forte preoccupazione per la situazione. Stalettì esclusa dallo Stato di emergenza, Ripepe: Il Comune è rimasto a guardare. Esclusione Stalettì da comune inseriti in emergenza le considerazioni di Ripepe Rivivere Caminia e Golfo di SquillaceHo letto con molta attenzione scrive Eugenio Ripepe, presidente dell'associazione Rivivere Caminia e il Golfo di Squillace - gli interventi dell'avv.