Ergastolo e lavoro per Neumair | il killer dei genitori torna a Padova per un percorso riabilitativo senza ammissioni

Benno Neumair, condannato all’ergastolo per aver ucciso i genitori a Bolzano nel 2021, si trova ora nel carcere di Padova per seguire un percorso di riabilitazione. La decisione arriva dopo aver passato diversi mesi nel carcere di Montorio Veronese, senza ammettere mai le proprie responsabilità. La sua presenza a Padova ha suscitato molte reazioni, ma lui resta silenzioso, senza dichiarazioni ufficiali. Il suo obiettivo è affrontare un percorso di recupero senza chiedere scusa pubblicamente.

Benno Neumair, da Montorio a Padova: l’ergastolo e la sfida della riabilitazione senza pentimento. Benno Neumair, condannato all’ergastolo per l’omicidio dei genitori avvenuto a Bolzano nel 2021, ha lasciato il carcere di Montorio Veronese per trasferirsi al Due Palazzi di Padova. La novità principale è la possibilità per il 34enne di accedere a programmi lavorativi all’interno della struttura, una decisione che riapre il dibattito sulla riabilitazione carceraria e sulla difficile ricerca di un percorso di giustizia riparativa in assenza di un reale pentimento. Il trasferimento e le opportunità lavorative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo più di 50 anni, la giustizia arriva per Cristina Mazzotti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.