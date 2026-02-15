Ep 142 – Zoe Trinchero un no fatale e il nostro razzismo interiorizzato
Zoe Trinchero ha perso la vita a causa di un rifiuto, dimostrando quanto possa essere pericoloso il pregiudizio radicato nella società. La sua storia rivela come il razzismo interiorizzato influenzi decisioni quotidiane, spesso senza che ne rendiamo conto. Recentemente, un episodio ha portato alla luce questa realtà, mostrando quanto siano sottili i confini tra insensatezza e violenza.
Zoe Trinchero è stata uccisa per un no; il suo femminicida, Alex Manna, ha cercato di trovare il perfetto capro espiatorio, un trentenne nero della zona. Cosa ci dice tutto questo di noi e della nostra cultura. La parola della settimana è mancorrente. – Il femminicidio di Zoe Trinchero – Lorenzo Gasparrini, NO – Dissenso e consenso: ciò che si nomina si vede meglio – Il post di Djarah Kan – L’editoriale di Djarah Kan – Marco Aime, Federico Faloppa, I morti degli altri Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Il femminicidio di Zoe Trinchero dice tanto sugli uomini che uccidono, ma anche del nostro razzismo
Questa mattina si è svolta una cerimonia per ricordare Zoe Trinchero, la giovane di 17 anni uccisa da un ragazzo che non ha saputo accettare un rifiuto.
LaPresse. . L'addio a Zoe Trinchero sotto la pioggia battente: bara bianca, rose e palloncini Si sono conclusi a Nizza Monferrato i funerali della 17enne. Forte commozione all'uscita dalla chiesa di Sant'Ippolito, dove il feretro è stato accolto dalla musica e da c facebook
Le foto con il sorriso di Zoe Trinchero, i nastri rossi contro la violenza sulle donne, un messaggio della mamma: “Aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi” scrive Mariangela Auddino con un messaggio affisso al portone della chiesa di Nizza Monferra x.com