Ennesima denuncia per un ladro novantenne | nel curriculum furti anche a Trieste

Un anziano di 90 anni è finito di nuovo sotto accusa per aver rubato, questa volta a Trieste. I carabinieri hanno scoperto che il suo passato criminale si estende per oltre 50 anni, con il primo episodio documentato nel 1974. Nel suo storico ci sono numerosi furti, molti dei quali avvenuti tra le strade di diverse città italiane.

La prima foto segnalatica è del 1974. L'uomo, nato a Sarajevo, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri I carabinieri hanno ricostruito il suo curriculum criminale che attraversa mezzo secolo di storia italiana, con il primo fotosegnalamento risalente addirittura al 1974. È una 'vecchia conoscenza' delle forze dell'ordine, capace di muoversi tra Roma, Trieste e la Liguria utilizzando svariati alias, tra cui quello di un cittadino jugoslavo nato a Sarajevo. Negli anni, il suo curriculum si è arricchito di innumerevoli denunce per furto aggravato, ricettazione e una rapina impropria commessa presso lo scalo di Roma Termini nel 2021.🔗 Leggi su Triesteprima.it

