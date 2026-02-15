Emilia-Romagna | Trasporti a rischio la fusione delle aziende Province unite contro la centralizzazione

Le province dell’Emilia-Romagna si oppongono alla proposta di un’unica azienda di trasporti, temendo che questa decisione possa dividere il territorio. La causa principale è la volontà di centralizzare i servizi, che rischia di lasciare esclusi alcuni comuni e di alterare i collegamenti locali. Mercoledì, i rappresentanti territoriali si sono incontrati per discutere le conseguenze di questa scelta, evidenziando che molte realtà si sentono abbandonate dal progetto.

Emilia-Romagna: La Sfida dell’Azienda Unica dei Trasporti e il Rischio di una Frattura Territoriale. L’Emilia-Romagna è al centro di una complessa partita politica e industriale che ne ridisegnerà il futuro del trasporto pubblico. L’ambizioso progetto di creare un’azienda unica regionale, in grado di gestire oltre 84 milioni di chilometri e un fatturato di 470 milioni di euro, si scontra con le resistenze di alcune province e rischia di sfaldarsi a pochi mesi dalla scadenza per l’indizione dei bandi, fissata al 31 dicembre 2026. La Regione al Bivio: Centralizzazione o Autonomia?. La spinta verso l’aggregazione delle aziende di trasporto non è una novità nel panorama regionale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Smog e qualità dell’aria, a che punto siamo? Province più inquinate in Emilia-Romagna: la classifica La qualità dell’aria in Emilia-Romagna resta un problema. Natale da allerta rossa in Emilia-Romagna: le province coinvolte Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Super azienda di trasporti, c’è l’alleanza anti Bologna; Bonus trasporti studenti e sconti treni: tutte le agevolazioni 2026 attive per i pendolari; EMILIA-ROMAGNA: Aeroporti e treni, ecco il disegno di legge per la regìa unica | VIDEO; Dalla costa ai borghi in bus, presentato il progetto 'A Spass': Trasporto pubblico al servizio del turismo. Super azienda di trasporti, c’è l’alleanza anti BolognaEmilia-Romagna, la Regione accelera. Però nasce un patto tra Modena, Reggio e Piacenza ... msn.com Emilia-Romagna–San Marino, via libera all’Accordo di collaborazioneLa Commissione Bilancio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, presieduta da Annalisa Arletti, ha ratificato all’unanimità il nuovo Accordo di ... chiamamicitta.it Non s'arresta l’ondata di maltempo sull'Italia. Oggi, sabato 14 febbraio, le perturbazioni hanno interessato la Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna. Colpite anche altre Regioni: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sic facebook Venti di burrasca e piogge al Centro e al Sud. Sabato #14febbraio #allertaARANCIONE in Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania #allertaGIALLA in 13 regioni Leggi l’avviso meteo del #13febbraio bit.ly/13feb26avv #protezionecivile x.com