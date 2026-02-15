Emergenze non gravi Ecografia in giornata Così funziona il 116117
Il servizio 116117 risponde alle chiamate di chi avverte una fitta alla gamba o un gonfiore sospetto. Questa mattina, una donna ha chiamato perché aveva dolore e aveva notato un rigonfiamento, ma non si trattava di un'emergenza grave. Grazie all'ecografia effettuata nello stesso giorno, i medici hanno potuto capire subito di cosa si trattava.
Una fitta alla gamba, un gonfiore che non convince. Non è un codice rosso da pronto soccorso, ma nemmeno un fastidio da rimandare. Una donna, nei giorni scorsi, si è trovata esattamente in questa terra di mezzo. Ha composto il 116117. Dall’altra parte un operatore, poi un medico. Le prime domande, l’anamnesi, la valutazione dei sintomi. La decisione: meglio approfondire. La donna è stata indirizzata alla Casa della salute di via Fra’ Bartolomeo, dove le è stata eseguita un’ecografia alla gamba per scongiurare complicazioni più serie. Un percorso rapido, appropriato, senza intasare il pronto soccorso e senza attendere giorni per il medico di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
112 e 116117, due numeri per le emergenze sanitarie da scegliere in modo appropriato
A Arezzo, in questi giorni, si fa un grande sforzo per spiegare ai cittadini quando chiamare il 112 e quando il 116117.
112 e 116117: due numeri per le emergenze sanitarie da utilizzare in modo appropriato
Il numero 116117, attivo in Toscana dalla fine del 2024, sta diventando un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
