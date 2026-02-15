Elly Schlein | Ci batteremo per aumentare la partecipazione al referendum

Elly Schlein ha annunciato a Bari che il Partito Democratico si impegnerà a coinvolgere più cittadini nel prossimo referendum. La leader del partito ha spiegato che è fondamentale aumentare la partecipazione e ha promesso di organizzare campagne di sensibilizzazione in tutto il territorio italiano. Aggiunge che il successo dipende dalla capacità di far conoscere meglio le questioni in gioco e di motivare le persone a votare.

Impegno su tutto il territorio nazionale. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sottolineato a Bari l'importanza di mobilitare i cittadini in vista del prossimo referendum. "Ci batteremo in tutto il Paese, sto girando tutta l'Italia per cercare di stimolare quanta più partecipazione possibile per questo appuntamento", ha dichiarato. L'importanza dell'informazione dei cittadini. Schlein ha evidenziato come sia fondamentale che i cittadini si informino e vadano a votare. L'obiettivo del Pd, ha spiegato, è fornire spiegazioni chiare sulle ragioni del proprio sostegno al no alla riforma della giustizia.

