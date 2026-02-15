elkann telefona a gravina forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali contro la juventus

John Elkann, presidente di Exor e proprietario della Juventus, ha chiamato Gabriele Gravina dopo le decisioni arbitrali discutibili durante la partita contro l’Inter, causate da alcuni errori che hanno influenzato il risultato. Elkann si è lamentato dei falli non sanzionati e delle decisioni contestate che hanno penalizzato la squadra bianconera, evidenziando come queste scelte abbiano alterato l’andamento del match.

John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l’Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l’integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra. Questa mattina Elkann, secondo quanto trapela, ha contattato la dirigenza - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - e il mister Luciano Spalletti per sottolineare come la proprietà abbia particolarmente apprezzato il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità dimostrati dalla squadra sul campo, così come la determinazione e l’equilibrio espressi dai dirigenti nelle dichiarazioni del post-partita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

