Elisa Palmero ha corso la sua prima maratona a Siviglia, portando a casa il miglior esordio di un’azzurra in questa distanza e avvicinandosi al record italiano. La giovane atleta ha affrontato la gara con determinazione, completando i 42,195 km in un tempo che fa ben sperare per il suo futuro.

Elisa Palmero ha fatto il proprio debuttato in maratona, scegliendo Siviglia per cimentarsi sui 42,195 km per la prima volta in carriera. Il risultato è stato eccezionale: quarto posto con il tempo di 2h24:10 nella gara vinta dalla finlandese Alisa Vainio (2h20:39 di record nazionale), miglior esordio di sempre per un’italiana sulla distanza (il precedente era di 2h19:12, corso da Sofiia Yaremchuk a Venezia nel 2021 e a Sofia Nestola a Valencia nel 2024). La 26enne è transitata alla mezza in 1h12:28, è passata al 35mo chilometro in 2h00:28 e poi è andata in crescendo nel finale, diventando la sesta italiana di sempre in maratona, a meno di un minuto dal primato nazionale timbrato lo scorso anno da Yaremchuk a Londra (2h23:14). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisa Palmero debutta col sorriso nella maratona: miglior esordio di un’azzurra, record italiano non lontano

Elisa Palmero ha deciso di lasciare la sua zona di comfort e di provarci, affrontando la maratona.

