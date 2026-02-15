Elettrodotto piscina e scuola | via ai lavori

Lunedì a Carmignano iniziano i lavori alla piscina comunale di Comeana, causati dalla necessità di interventi di manutenzione all’impianto di riscaldamento. La sistemazione, che durerà diversi giorni, coinvolgerà anche il rinnovamento dell’elettrodotto e dei locali scolastici della zona. La presenza di operai e mezzi pesanti si farà sentire nel quartiere per tutta la settimana.

La prossima sarà una settimana di cantieri a Carmignano. Partiranno lunedì i lavori alla piscina comunale di Comeana per le opere di manutenzione all’impianto di via Silone. L’intervento prevede il ripristino dei controsoffitti, con pannelli in cartongesso, e di una parte del locale di ingresso. In buona sostanza i lavori, che prevedono l’installazione di una barriera per il vapore, consentiranno un miglior isolamento termico degli ambienti dell’impianto natatorio. La spesa complessiva supera i 24 mila euro e comprende, in un unico blocco di assegnazione, anche i lavori di rifinitura e manutenzione alla scuola primaria "Quinto Martini" di Seano, che fanno parte dei normali interventi di cura degli edifici scolastici con il cantiere che, in questo caso, sarà avviato in estate, nel periodo di sospensione delle lezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

