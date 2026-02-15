Efe Ajagba e Charles Martin si affrontano questa sera a Las Vegas per una sfida che potrebbe cambiare le loro carriere. La lotta si svolge nel cuore della città, in un’arena gremita di appassionati pronti a tifare per i loro campioni preferiti. Ajagba, forte di una vittoria recente per ko, punta a consolidare la sua posizione tra i favoriti della categoria, mentre Martin, ex campione mondiale, cerca di riscattarsi dopo alcune sconfitte consecutive. La serata promette emozioni intense e colpi di scena sul ring.

Una serata di pugilato sul tetto di Las Vegas propone un confronto decisivo tra Efe Ajagba e Charles Martin, due atleti con profili complementari che promettono ritmo, potenza e resistenza fino all’ultimo squillo. L’incontro principale rientra nel cartellone di Zuffa Boxing 3 e offre un palinsesto che mette in luce tattiche, dinamiche di distanza e gestione della preparazione fisica, elementi chiave per superare i round previsti nella categoria pesi massimi. Ajagba impone la distanza con un jab lungo e preferisce rimanere in posizione di lancio senza compromettere la propria apertura di pugno. Martin, al contrario, cerca di avvicinarsi e di scambiare colpi, puntando soprattutto al corpo per mettere in crisi la resistenza dell’avversario e mettere pressione nelle fasi centrali della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Efe Ajagba vs Charles Martin: orario, risultati in diretta e card completa

