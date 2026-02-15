Edilizia scolastica chiediamo più impegno al presidente Valettini su ‘Tacca’

L’opposizione a Massa e Carrara critica il presidente Valettini per mancanza di azioni concrete sulla ristrutturazione delle scuole, a causa dei ritardi nel recupero dei fondi del PNRR e delle riduzioni di finanziamenti recenti. Questa situazione ha lasciato alcune strutture scolastiche in condizioni precarie, con lavori che si trascinano da mesi senza risultati evidenti.

Edilizia scolastica in Massa e Carrara, l’opposizione accusa Valettini: tra PNRR, Marconi e tagli ai fondi. Massa e Carrara sono al centro di un acceso dibattito sull’edilizia scolastica. Il Polo Progressista e di Sinistra ha chiesto al presidente della Provincia, Roberto Valettini, un maggiore impegno per risolvere le criticità che riguardano diversi istituti, tra cui la scuola Tacca di Carrara, la scuola Barsanti di Massa e il liceo Marconi di Carrara, sollevando preoccupazioni sui ritardi nei cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sugli accorpamenti scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo sistema innovativo rivoluziona la sicurezza delle scuole italiane, facilitando la segnalazione tempestiva di criticità e accelerando gli interventi di manutenzione.

