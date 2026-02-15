Ed Sheeran rivela perché non possiede un telefono dal 2015

Ed Sheeran ha spiegato perché non usa un telefono dal 2015, dopo che la sua canzone Thinking Out Loud è stata accusata di aver copiato parti di Marvin Gaye. Durante il concerto a Sydney, l’artista ha raccontato che la causa legale da cento milioni di dollari lo ha spinto a lasciare il telefono, per evitare di essere coinvolto in ulteriori problemi legali. Il cantante ha mostrato il suo telefono spento e ha detto che questa decisione gli permette di proteggere la sua privacy e la sua musica.

Durante il primo dei tre concerti a Sydney, nell’ambito del Loop Tour, Ed Sheeran si è fermato per parlare della causa per violazione del copyright da cento milioni di dollari intentata nel 2015, secondo cui il suo singolo del 2014 Thinking Out Loud avrebbe copiato elementi di Let’s Get It On di Marvin Gaye. Nel 2023, dopo una battaglia legale durata otto anni, una giuria di New York ha stabilito che il cantautore non avrebbe copiato il classico del 1973. «Negli ultimi dieci anni, se avete visto il mio nome sui giornali, potrebbe essere collegato a una causa legale. Una causa per violazione del copyright nel 2015», ha esordito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

