Eccellenza Sestese gara d’altri tempi Rondinella per il primato

La partita tra Sestese e Rondinella si svolge oggi alle 14:30, perché la squadra sestese punta a conquistare il primo posto in classifica. La Rondinella vuole mantenere la propria posizione di vertice e si prepara a una sfida intensa, in un match che promette emozioni e passione. La giornata sportiva si completa con gli anticipi di Castelnuovo Garfagnana contro Larcianese, conclusosi 1-3, e Viareggio contro Montespertoli, finita 2-2.

Dopo gli anticipi Castelnuovo Garfagnana-Larcianese 1-3 e Viareggio-Montespertoli 2-2 oggi si completa il quadro: gare alle 14:30. Girone A. Sestese-Lucchese (arbitro: Bragazzi di Carrara). Al Torrini arriva la capolista Lucchese priva di Riad, Colferai e Rotondo. La Sestese è pronta alla sfida anche senza Biondi e con Cirillo in dubbio. Girone B. Figline-Antella (Foresi di Livorno). Il Figline di Beoni sarà privo di Paoloni, Messina e Bartolozzi. Non va meglio all’Antella, che deve rinunciare a Lunghi, Frosali, Petrioli, Paterno e Scro, tutti per squalifica. Rondinella-Asta (Caldarulo di Bari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sestese, gara d’altri tempi. Rondinella per il primato Rappresentativa under 19. Sestese e Rondinella sorridono. Tre convocati per la selezione La nazionale Under 19 ha convocato tre giocatori tra Sestese e Rondinella. Eccellenza. Il Grassina non frena. Rondinella per rialzarsi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La capolista Lucchese mette nel mirino la temibile Sestese; Sestese-Sedriano, Marchiorato: Domenica speciale, gruppo con tante qualità. Garavaglia: Buon primo tempo, abbiamo mollato – Le pagelle; Scheda giocatore De Stradis Giovanni; Eccellenza girone A, i Top e Flop del weekend. Ultimo ostacolo prima della sostaTrasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile ... gazzettalucchese.it Serie D 2025/2026: Sestese chiede ripetizione gara per errore tecnicoCon la disputa delle semifinali degli spareggi di Eccellenza, che hanno visto il Valentino Mazzola cedere il passo al Castelnuovo Vomano, la nuova Serie D, con particolare riferimento al girone E, è ... lanazione.it L'A.C. Legnano celebra un traguardo importante nella propria storia recente. In occasione della gara di Eccellenza Legnano-Sestese, disputata lo scorso 25 gennaio, facebook