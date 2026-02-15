Eboli Campania | al via circuito MTB giovanile inclusione e sport per il Sud Italia

Eboli ha ospitato la prima tappa della XCO Borbonica Cup 2026, il nuovo circuito di mountain bike pensato per i giovani del Sud Italia, per favorire l'inclusione e promuovere lo sport tra i più giovani. La manifestazione si svolgerà il 22 febbraio nei sentieri di Monti di Eboli, attirando decine di ragazzi provenienti da tutta la regione.

Eboli Scelta per Lancio del Circuito MTB Giovanile del Sud Italia. La XCO Borbonica Cup 2026, un circuito di mountain bike dedicato ai giovani atleti, prenderà il via il 22 febbraio a Monti di Eboli, in Campania. L’evento, sostenuto dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), mira a promuovere il ciclismo giovanile, valorizzare il territorio e favorire l’inclusione sociale attraverso la collaborazione tra sport e associazionismo. Un’Eredità di Successo e un Nuovo Inizio. La XCO Borbonica Cup si inserisce in un panorama di crescita per la mountain bike a livello nazionale, con una crescente attenzione verso i settori giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu

La XCO Borbonica Cup 2026 è partita da Eboli, in Campania, a causa della grande passione dei giovani ciclisti locali.

