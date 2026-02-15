È vicino a Epstein indagate Musk attacca il fondatore di Linkedin finanziatore dem

Elon Musk ha accusato il fondatore di LinkedIn e finanziatore dei democratici, Reid Hoffman, di essere vicino a Jeffrey Epstein, portando all’apertura di indagini. Hoffman ha donato più di 100 milioni di dollari a cause progressiste e il suo nome è ora al centro di un’indagine urgente. Musk ha pubblicato un messaggio diretto su X, evidenziando il legame tra Hoffman e Epstein e chiedendo chiarimenti sulla sua posizione.

Faida su X tra mister Tesla e il miliardario Hoffman, che ha donato oltre 100 milioni ai progressisti. Oltre a frequentare il faccendiere, si offriva di difenderne l’immagine. Uno spettro si aggira tra i potenti: è lo spettro degli Epstein files. Venerdì si sono dimessi la responsabile legale di Goldman Sachs (nonché ex consigliera di Barack Obama ), Kathryn Ruemmler, e il numero uno di Dp World, Sultan Ahmed bin Sulayem. La loro corrispondenza con il finanziere pedofilo raggiunge vette indifendibili, con riferimenti anche inquietanti (come i «video delle torture» dell’emiratino). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «È vicino a Epstein, indagate». Musk attacca il fondatore di Linkedin, finanziatore dem Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteIN La piattaforma EpsteIN permette agli utenti di verificare se i loro contatti LinkedIn compaiono nei file Epstein. FdI inchioda la sinistra. L’appello a magistratura e politici dem: “Indagate i teppisti rossi per tentato omicidio” Dopo le violenze di ieri a Torino, Fratelli d’Italia chiede alla magistratura e ai politici di indagare sui responsabili degli scontri, definendoli teppisti rossi e accusandoli di tentato omicidio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Epstein, una storia di dominio maschile; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Filmati mostrano presenza sospetta vicino alla cella di Epstein la notte della sua morte; Sesso, potere e Bitcoin: negli Epstein Files i misfatti dell’oligarchia digitale. Scandalo Epstein, cos’è, le date, chi è coinvolto, da Trump all’ex principe Andrea e le manovre per far cadere papa FrancescoGli Epstein Files rivelano abusi e legami di élite, da Trump a Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Il caso continua a scuotere politica e monarchia ... famigliacristiana.it Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i fileLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i file ... tg24.sky.it Vicino a un mostro: il magnate della moda che ha collaborato con Epstein La storia di Peter Nygard non è una semplice storia di disonore. È la condanna di un trafficante sessuale miliardario i cui decenni di predazione sono stati intrecciati con la rete di abu facebook Filmati mostrano presenza sospetta vicino alla cella di Epstein la notte della sua morte ilsole24ore.com/art/morte-epst… x.com