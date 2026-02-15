È una predestinata! | Lisa Vittozzi vince l' oro e balla prima dell' arrivo

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro e ha esultato subito, prima ancora di ricevere la medaglia. La motivazione è semplice: la chiamano la “Lisa dance” e si tratta di un balletto che fa ogni volta che taglia il traguardo, mostrando tutta la sua grinta. Durante la gara di biathlon, la campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta di essere una predestinata, ballando con entusiasmo mentre attraversava la linea d’arrivo, lasciando il pubblico senza parole.

La chiamano la "Lisa dance": quel balletto a pungi chiusi che Lisa Vittozzi fa tagliando la linea dell'arrivo quando entra nella storia. Quest'oro olimpico del Biathlon Femminile sa di rivincita e rinascita. Ed è tutto azzurro.