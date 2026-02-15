È una predestinata! | Lisa Vittozzi vince l' oro e balla prima dell' arrivo

Da gazzetta.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro e ha esultato subito, prima ancora di ricevere la medaglia. La motivazione è semplice: la chiamano la “Lisa dance” e si tratta di un balletto che fa ogni volta che taglia il traguardo, mostrando tutta la sua grinta. Durante la gara di biathlon, la campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta di essere una predestinata, ballando con entusiasmo mentre attraversava la linea d’arrivo, lasciando il pubblico senza parole.

La chiamano la "Lisa dance": quel balletto a pungi chiusi che Lisa Vittozzi fa tagliando la linea dell'arrivo quando entra nella storia. Quest'oro olimpico del Biathlon Femminile sa di rivincita e rinascita. Ed è tutto azzurro.  Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lisa Vittozzi vince il primo storico oro per l'Italia nel Biathlon

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon, grazie alla sua vittoria nella gara di inseguimento ai Giochi di Milano Cortina.

Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successo

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina.

