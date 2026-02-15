È un ritorno al primato Il Lenz fa il colpaccio Due gol al Sangiuliano

SANGIULIANO CITY 0 LENTIGIONE 2 SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Saggionetto (46’ st Morra), Tremolada, Sadaj (20’ st Sartori), Bernardi, Redondi, Lupano (20’ st Barzago), Cazzaniga, Ebano (34’ st De Cecco), Izzo (46’ st Di Cintio), Busatto. A disp. Barattolo, Tafa, Pisano, Sandre. All. Sesto. LENTIGIONE: Cheli, Bita (16’ st Panigada), Capiluppi, Pari, Nanni (16’ st Masini), Jassey (34’ st Montipò, Penta, Battistello, Cellai (23’ st Alessandrini, Miglietta, Cudini. A disp. Pagani, Cavacchioli, Mordini, Nava, Mele. All. Pedrelli. Arbitro: Piciucco di Campobasso (Degli Abbati di Roma 1, Ceraulo di Roma 2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pistoiese ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo 3-1 il Sangiuliano City allo stadio Marcello Melani.

Il match tra Sangiuliano City e Lentigione si gioca oggi a Carate Brianza, perché il campo originale non era disponibile.

