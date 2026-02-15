È senza vergogna Di Pietro smaschera il sistema Gratteri e sbugiarda le sue sparate

Antonio Di Pietro accusa Nicola Gratteri di essere senza vergogna e spiega cosa ha portato il procuratore di Napoli a fare dichiarazioni così forti. Di Pietro afferma che il procuratore ha agito spinto da motivi politici e sottolinea come questa scelta abbia generato reazioni immediate e forti nel dibattito pubblico.

“Gratteri non ha vergogna di quel che dice”: Antonio Di Pietro interviene sul caso di Nicola Gratteri e ricostruisce perché e cosa abbia spinto il procuratore di Napoli a dirla così grossa, scatenando l'ovvia e prevedibile reazione pubblica. L'ex pm di Mani Pulite, tra i favorevoli al Sì al referendum, in una lunga intervista a Il Foglio svela il metodo Gratteri e mette a nudo tutte le contraddizioni del magistrato-testimonial dei comitati del No. Nessun fraintendimento, nessuna manipolazione delle sue parole, il procuratore capo di Napoli sapeva benissimo quello che faceva ed era ben consapevole di parlare alla “pancia dell'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Recentemente, Di Pietro ha smascherato alcune false accuse presenti nelle trasmissioni di Report e nelle dichiarazioni di Gratteri.

