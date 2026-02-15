È il Carnevale del Mose | attivato 25 volte in tre settimane

Il Carnevale del Mose ha registrato 25 attivazioni in sole tre settimane, causando disagi ai visitatori e ai negozi di Venezia. La presenza dell'acqua alta ha influenzato gli eventi, con momenti di tranquillità nel primo weekend e criticità nell'ultimo, quando le acque hanno raggiunto livelli elevati, impedendo l'accesso a molte zone della piazza.

L'evento mareale non accenna a finire, le paratoie sollevate anche due volte al giorno ma piazza San Marco finisce per metà sott'acqua (senza passerelle). I costi supereranno presto i 5 milioni dal 28 gennaio L'acqua alta aveva graziato gli eventi del Carnevale in piazza San Marco nel primo weekend, ma non nell'ultimo. Picco di marea di 120 centimetri sabato 14 al mattino, 100 cm sabato sera, 110 cm oggi, domenica 15 febbraio, al mattino, 100 la sera, e poi domani e martedì altre maree tra i 100 e i 120 centimetri, e così anche mercoledì. Il Mose è costantemente sollevato (sono 23 sollevamenti con quello di questa mattina dal 28 gennaio, sette da lunedì scorso 9 febbraio), e questo diminuisce di molto l'impatto dell'acqua alta sulla città, ma non evita che Piazza San Marco vada sott'acqua ad ogni picco per una buona metà, restringendo peraltro di molto lo spazio per il pubblico sotto il palco principale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Questa sera si sono saputi i nomi dei primi tre allievi ammessi al Serale di Amici 25.

