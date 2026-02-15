E Amnesty diffonde il manuale su come difendersi dalla polizia

Amnesty International Italia ha pubblicato un manuale pratico su come reagire e difendersi durante un possibile intervento della polizia, in risposta alle frequenti contestazioni e alle tensioni crescenti nelle proteste di piazza. L’organizzazione ha deciso di diffondere questa guida dopo aver osservato un aumento di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nelle ultime settimane, soprattutto nei centri sociali occupati di Milano e Roma.

Non bastavano la campagna contro il Ddl sicurezza, l'attivismo per impedire l'approvazione della legge sull'antisemitismo, gli interventi contro il governo Meloni, gli eventi con Francesca Albanese nei centri sociali occupati, ora Amnesty International Italia alza il livello organizzando seminari per difendersi dalla polizia. Il corso si intitola «Polizia e diritti umani» ed è articolato in sette lezioni in cui «attraverso esercizi, materiale di ricerca di Amnesty International, video e risorse di autoapprendimento, approfondirai un'ampia gamma di argomenti relativi alla polizia e ai diritti umani».