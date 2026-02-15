Due reti di mascambruni al giuliani Portuali vanno sotto e la ribaltano Il Moie Vallesina ci aveva creduto

Il match tra Portuali Dorica e Moie Vallesina si è concluso con una vittoria dei portuali, che hanno segnato due reti di Mascambruni, portando a casa i tre punti. La causa della vittoria è stata la determinazione dei giocatori di Portuali Dorica, che hanno saputo sfruttare le occasioni e ribaltare il risultato nel secondo tempo. Durante la partita, i portuali sono riusciti a mettere sotto pressione gli avversari, portandoli a commettere errori decisivi. In particolare, le reti di Mascambruni hanno cambiato le sorti dell'incontro, lasciando i tifosi locali soddisfatti del risultato finale.

portuali 2 moie vallesina 1 PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Rinaldi, Sassaroli Mat., Savini, Ricciotti (36' st Mobili), Girolimini (38' st Catalani), Mascambruni (25' st Lucesoli), Sbarbati (33' st Gioacchini), De Marco (40' st Franca), Lazzarini. All. Caccia MOIE VALLESINA: David, Giampaoletti (11' st Mimotti), Cameruccio, Mercurio, Carboni, Marini, Sassaroli Mar. (11' st Gregorini), Costantini (23' st Pierpaoli), Pieralisi, Nardone (28' st Serpicelli), Lorenzetti (28' st Borocci). All. Ciattaglia Arbitro: Cesca di Macerata Reti: 17' pt Carboni, 30' pt e 17' st (rig) Mascambruni. I Portuali tornano alla vittoria.