La nostra recensione di Due procuratori, diretto da Sergei Loznitsa: un percorso nell’inferno delle Grandi purghe staliniste e dell’NKVD attraverso il calvario morale di un giovane giurista. Il cinema russo, o per meglio dire in russo, date le origini bielorusse e ucraine del regista Sergei Loznitsa, torna a riflettere sugli anni che hanno segnato un pezzo di storia assai rilevante per l’ex Unione Sovietica, ricatapultandosi nella dimensione internazionale, per raccontare le ingiustizie atroci degli anni delle Grandi purghe staliniste. Lo fa con l’adattamento del racconto “Dva prokurora” del fisico Georgij Georgevi? Demidov, ispirato alla sua detenzione nei gulag durata 14 anni dal 1938. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Due procuratori, recensione: il destino inesorabile della legge con l’NKVD nell’URSS di Stalin nella potente opera di Loznitsa

Sergei Loznitsa parla del suo nuovo film, presentato al Trieste Film Festival dopo l’anteprima a Cannes.

Un regista bielorusso, già noto per i suoi documentari premiati come

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.