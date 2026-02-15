Due birrifici della provincia di Latina partecipano al Beer&Food Attraction, perché vogliono far conoscere le loro nuove birre artigianali. La manifestazione, all’11ª edizione, si tiene alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio. I produttori puntano a incontrare distributori e appassionati, portando in fiera le ultime creazioni.

Ci sono anche due birrifici pontini al Beer&Food Attraction che si svolge per l'11esima edizione alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio. Organizzata da Italian Exhibition Group, Beer&Food Attraction e occupa 14 padiglioni del lato Est del quartiere fieristico. Il format propone una visione unitaria del settore che connette prodotto, contenuti e tecnologie lungo l’intera filiera del bar e del fuoricasa. Con l’introduzione di Mixology Attraction, Beer&Food Attraction 2026 amplia l’area dedicata a mixology e spirits, rafforzando il proprio posizionamento nei settori bar&beverage. E infatti lo spazio espositivo dedicato a beverage e mixology cresce del 39% rispetto alla passata edizione, dato che evidenzia il ruolo strategico di Mixology Attraction nel layout fieristico.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Domenica 15 febbraio, Italian Exhibition Group apre ufficialmente la 11ª edizione di Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini, portando in mostra le ultime novità nel settore delle bevande e dell’alimentazione.

