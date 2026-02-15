droga in macchina e a casa denunciato per spaccio un 19enne

Un ragazzo di 19 anni, Federico Rossi, è stato denunciato per spaccio dopo essere stato trovato con droga sia in auto che in casa. I carabinieri, durante un controllo di routine in centro città, hanno scoperto che il giovane nascondeva sostanze stupefacenti in un armadietto del garage e in alcune buste nel portabagagli. Gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire l’indagine, scoprendo anche che Rossi aveva recentemente acquistato la droga da un fornitore locale.

Proseguono i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della locale Stazione, impegnati in attività mirate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio nell’ambito di uno di questi servizi, i militari hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 19enne residente in città con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante un servizio perlustrativo mentre si trovava a bordo di un’autovettura parcheggiata in una zona della città insieme a un coetaneo, anch’egli recanatese. Nel corso del controllo, i militari hanno percepito un acre odore provenire dall’interno del veicolo, elemento che ha subito insospettito gli operatori e che ha indotto ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

