Droga in carcere al Castrogno durante una visita | una denuncia decisivo il fiuto del cane Naxon

Il cane “Naxon”, durante una visita di familiari, ha trovato droga nel carcere di Castrogno, causando una denuncia. La scoperta si è verificata grazie all’olfatto preciso del pastore tedesco, che ha fiutato un involucro nascosto tra i vestiti di un visitatore. La scoperta ha portato immediatamente all’intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dell’uomo.

A introdurre la sostanza stupefacente sarebbe stata una donna, recatasi in istituto per far visita al convivente detenuto. La notizia diffusa dal Sappe A renderlo noto è il Sappe - Sindacato autonomo polizia penitenziaria, tramite il suo segretario provinciale Giuseppe Pallini he riferisce come mercoledì scorso una donna, italiana, recatasi in istituto per far visita al convivente detenuto, sia stata segnalata all'ingresso proprio dall'unità cinofila "Naxon". Dopo una perquisizione personale, gli agenti della polizia penitenziaria hanno rinvenuto addosso alla donna un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.