Dove vedere in tv Italia-Cina curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L'Italia affronta la Cina nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la partita si svolge domani, lunedì 16 febbraio, nell’ambito della fase di qualificazione. La sfida si terrà alle ore 14:00 e potrà essere seguita in diretta su diverse piattaforme di streaming. La squadra italiana punta a ottenere una vittoria importante per avanzare nel torneo.

Domani, lunedì 16 febbraio, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Cin a nell’ottava sessione valida per il Round Robin delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un match che potrebbe rivelarsi cruciale in vista delle semifinali che, ricordiamo, si giocheranno giovedì 19. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella dovranno fronteggiare una compagine asiatica attualmente in seria difficoltà. In quattro incontri gli orientali hanno infatti incassato quattro sconfitte. Ma sono proprio queste le partite più facile da sbagliare. Serve massima concentrazione, umiltà, e voglia di scrivere la storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia del curling femminile scende in campo sabato 14 febbraio alle 9 per affrontare la Cina nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

