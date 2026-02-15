Doppietta africana al traguardo di Martina Franca Atletica | Sciot e vnot ottava edizione

Oggi a Martina Franca, due atleti provenienti dall’Africa hanno dominato la corsa e hanno concluso davanti a tutti, a causa di una fuga decisa fin dai primi chilometri. Sciot e Vnot sono arrivati al traguardo in modo quasi simultaneo, dimostrando una grande forza e resistenza. La gara, arrivata alla sua ottava edizione, ha visto anche la partecipazione di altri atleti locali e internazionali, ma nessuno è riuscito a seguire il passo dei due vincitori. Tra le donne, Claudia Paladini ha chiuso in prima posizione, con un tempo di poco superiore alle 64 minuti.

Podio Sciot e Vnot 2026 1 Irabaruta Olivier (Burundi) 52'54'' 2 Butoyi Jean De Dieu (Bitonto runners) 52'55'' 3 David Daniel (Atletica Pro Canosa) 55'16'' Prima donna all'arrivo Claudia Paladini (T01 Sport Asd) 1h 03'29''