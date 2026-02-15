Dopo lo stallo via al restyling della città

Il sindaco Ettore Fusco ha deciso di riprendere i lavori nel centro storico, dopo mesi di blocco e discussioni. La causa principale è stata un confronto acceso tra le varie fazioni politiche, che aveva rallentato l’approvazione dei nuovi progetti. Questa decisione arriva a un anno dal suo insediamento e segna un passo concreto per rinnovare le strade e le piazze della città.

Dopo le polemiche a un anno dall'insediamento il sindaco Ettore Fusco (foto) annuncia che la macchina amministrativa sta ripartendo. Opera rimette in moto la macchina comunale. Secondo quanto dichiara il primno cittadino in città sono partenza decine di cantieri di riqualificazione. "Sul fronte delle opere pubbliche sono stati avviati i primi interventi di manutenzione nelle scuole e negli altri edifici comunali che presentavano le maggiori criticità. In particolare si sta intervenendo sulle coperture, da cui derivano problemi di infiltrazioni segnalati da tempo. Le ricognizioni effettuate dagli uffici hanno consentito di individuare le priorità e di far partire i lavori ritenuti più urgenti.