Il mondo del pattinaggio artistico si trova sotto i riflettori a causa di accuse di doping, giurie manipolate e tradimenti tra atleti. Fournier Beaudry e Cizeron, che hanno conquistato le prime posizioni nella danza su ghiaccio, sono protagonisti di un passato difficile, mentre il pubblico si interroga sulle decisioni prese durante le competizioni.

Laurence e Guillaume sono due statue. Charlène Guignard e Marco Fabbri, le due metà della coppia italiana di danza su ghiaccio, ispirano simpatia, affetto, vicinanza. Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron no: sono alti, eleganti, forti, e non per caso vincono l’oro olimpico, con gli avversari Chock-Bates neri in volto e Laurence che canta l’inno francese, anche se è nata in Canada e in un'altra vita ha pattinato per la Danimarca. Fournier Beaudry e Cizeron saranno su tutti i siti per giorni perché hanno tutto, anche il passato giusto per una serie tv di ghiaccio e lame. Lei bella, magnetica, fino al 2023 ha pattinato con Nikolaj Sorensen, pattinatore danese sospeso per sei anni in seguito a un’accusa per maltrattamenti sessuali risalenti al 2012. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

