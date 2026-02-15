donazioni di organi in diciotto regalano nuove vite negli ospedali lecchesi

Un uomo di 45 anni ha donato i suoi organi dopo un arresto cardiaco, permettendo di salvare tre vite negli ospedali lecchesi. La sua decisione ha dato speranza a chi aspettava un trapianto e ha rafforzato la rete di donatori nella zona. In totale, sono diciotto le persone che hanno ricevuto organi grazie a questa donazione.

Lecco, 15 febbraio 2026 – La morte inaspettata di un proprio caro. Magari un genitore, un marito, la moglie, o, peggio, un figlio. Dolore, confusione, smarrimento, rabbia. Ma anche speranza, perché, a volte, la morte di qualcuno può diventare vita per altri. Basta un sì, espresso durante la propria esistenza, oppure pronunciato dai proprio familiari. È il sì alla donazione degli organi. L'Importanza della donazione di organi. L'anno scorso, grazie al delicato lavoro dei medici e degli infermieri del Cop, il Coordinamento ospedaliero di procurement dell'Asst di Lecco, diretto dal Francesco Raponi con l’infermiera case manager Clara Marchetti, 18 pazienti morti negli ospedali di Lecco e di Merate sono diventati donatori di organi, 17 all'Alessandro Manzoni del capoluogo, uno al presidio brianzolo San Leopoldo Mandic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina l’Asst Lecco ha reso noti i dati sulle donazioni di organi e tessuti nei due ospedali di Lecco e Merate.

