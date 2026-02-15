Domenica In | ospiti del 15 febbraio e collegamento con Carlo Conti da Sanremo

Oggi, domenica 15 febbraio, torna l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto come sempre a regalare un pomeriggio denso di incontri e grandi protagonisti. La storica trasmissione, guidata da Mara Venier, andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 alle 17.10 su Rai 1. Ad animare lo show domenicale, insieme alla conduttrice, il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Ad aprire Domenica In un collegamento con Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 interverrà per raccontare al pubblico di Mara Venier anticipazioni, retroscena e dettagli sulla nuova edizione della kermesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Welo ha annunciato il jingle ufficiale di Sanremo 2026 con un video su Instagram.

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Verissimo accoglie ospiti di peso.

“Ogni tanto , andando indietro tra le foto del telefono, ti appare un attimo che non ricordavi. Gli amici non si dimenticano mai, ma le foto spesso ti aiutano a ricordare gli attimi vissuti con loro.” Carlo Conti apre l’album dei ricordi e spunta fuori un bellissimo scatt facebook

Adele è in Italia, parteciperà alle riprese del nuovo film di Tom Ford, #CryToHeaven. Adesso Carlo Conti va da lei e la convince a interrompere la sua lunga pausa dalla musica, portandola a #Sanremo2026. "Perché Justin ci ha insegnato a credere" (cit.) x.com