Domenica In gli ospiti di Mara Venier oggi 15 febbraio

Domenica In, condotta da Mara Venier, si prepara a trasmettere oggi 15 febbraio, meno di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo. La puntata si apre con un collegamento in diretta con Carlo Conti, che sta ultimando i preparativi per la kermesse canora e parlerà delle sue aspettative. Mara Venier sarà affiancata anche da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a intrattenere il pubblico con interviste e approfondimenti.

(Adnkronos) – Con il Festival di Sanremo ormai alle porte, 'Domenica In' – condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi domenica 15 febbraio dalle 14 su Rai 1 – si aprirà con un collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena a pochi giorni dal debutto. E la musica sarà ancora protagonista con Nek, in partenza per il suo tour europeo: l'artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. Per il cinema, Anna Ferzetti presenterà "Domani interrogo", il nuovo film di Umberto Carteni in uscita il 19 febbraio.