Domenica d’oro per l’Italia | Brignone e Vittozzi riscrivono la storia

Il 15 febbraio 2026, la vittoria di Federica Brignone e Lisa Vittozzi alle competizioni di sci e biathlon ha portato un’ondata di entusiasmo in Italia. Le due atlete hanno conquistato medaglie importanti, regalando al paese una giornata memorabile. La loro performance ha attirato l’attenzione di migliaia di tifosi, che hanno seguito con passione ogni momento delle gare.

È Una domenica d'oro per l'Italia quella del 15 febbraio 2026, destinata a entrare negli annali dello sport azzurro. Quando mancano ancora sette giornate alla chiusura dei Giochi, l' Italia Team supera già il primato storico di medaglie in un'edizione invernale. Il muro delle venti conquistate a Lillehammer nel 1994 cade sotto i colpi di una giornata straordinaria, che spinge il medagliere azzurro a quota 22. Sono I successi di Federica Brignone e Lisa Vittozzi a trascinare l'Italia oltre il record. La sciatrice valdostana conquista il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante, confermandosi simbolo di continuità e talento. Brignone, Vittozzi e Moioli fanno la storia dei Giochi: Italia a 22 medaglie, è record. Meloni: capolavori azzurri Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi hanno portato a casa medaglie decisive, facendo salire a 22 il totale delle conquiste italiane ai Giochi invernali e stabilendo un nuovo record. Olimpiadi Milano Cortina: giornata storica per l'Italia. Con l'oro di Brignone e Vittozzi. Il medagliere record L'Italia festeggia una giornata memorabile ai Giochi di Milano Cortina, quando Federica Brignone e Vittozzi conquistano due medaglie d'oro.