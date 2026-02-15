Domenica 15 febbraio, Rai Sport trasmette le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che sono state al centro delle attenzioni degli appassionati. La programmazione include dirette live, momenti di sintesi serale e approfondimenti sugli atleti italiani, offrendo agli spettatori un quadro completo delle competizioni. La giornata si svolge tra le diverse discipline in programma, coinvolgendo numerosi sportivi e tifosi.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Domenica 15 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 15 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Domenica 8 febbraio, Rai trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sabato 7 febbraio, Rai Sport trasmetterà in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Italia protagonista nello short track e nel curling | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.