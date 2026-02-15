Dolore e successo si danza Maria Callas | la voce del secolo

Maria Callas, la celebre cantante, viene ricordata perché il suo talento ha segnato un'epoca e ha ispirato molte generazioni di artisti. La serata al Teatro La Fenice di Senigallia rende omaggio alla sua vita, tra emozioni intense e ricordi delle sue interpretazioni più famose. La scena si anima con le parole di chi ha vissuto da vicino la sua carriera e con le immagini di alcune delle sue esibizioni più iconiche.

E' dedicato all'indimenticabile diva Maria Callas, "la voce del secolo", il nuovo appuntamento con la stagione del Teatro La Fenice di Senigallia. Oggi (ore 17) la Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei porta in scena " Private Callas ", una sorta di omaggio a colei che ha interpretato le più celebri eroine dell'opera, contraddistinguendosi per presenza scenica, voce e carisma. La Callas viene celebrata in una creazione della coreografa ferrarese che mette in luce i chiari e gli scuri di una vita segnata dal successo e dalla sofferenza. Il tema dell'abbandono e della violenza, nel suo aspetto forse più subdolo ed invisibile, ritorna in questa opera, capace di mettere a nudo il dramma privato di una diva, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico.