Djuric alza il baricentro del Genoa | l' obiettivo è

Djuric ha portato il Genoa a giocare con più sicurezza, cercando di imporre il suo ritmo nel match contro la Cremonese. Durante la partita, il giocatore ha mostrato maggiore presenza in attacco, creando occasioni pericolose e dando più equilibrio alla squadra. La sua determinazione ha spinto i rossoblù a spingere avanti, anche se il risultato finale è stato un pareggio senza reti.

Nel post partita di Cremonese-Genoa, il pareggio a reti inviolate maturato al 25° turno di Serie A 202526 è stato analizzato dal tecnico dei grigiorossi, che ha evidenziato solidità, gestione delle risorse e prospettive future. La squadra ha mostrato intenzione di proseguire su ritmi di gioco più sostenuti, cercando di mantenere l’equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva, senza rinunciare alla compattezza. La prestazione ha evidenziato una formazione più stabile rispetto alle uscite precedenti, capace di reagire alle sollecitazioni avversarie mantenendo una gestione del rischio cauta ma efficace. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo la partita tra Cremonese e Genoa, Nicola ha spiegato che l’ingresso di Djuric in campo ha dato nuova spinta alla squadra.

Alle 15, la partita tra Cremonese e Genoa si svolge allo Zini, dove Nicola sceglie Djuric come punta titolare, mentre De Rossi conferma la coppia formata da Vitinha e Colombo.

