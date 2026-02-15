Divampano tre incendi in due ore | colpite autovetture danni per migliaia di euro

Tre auto sono state incendiate nel Salento nelle ultime due ore, a causa di un gesto doloso che ha interessato diversi quartieri. Le fiamme hanno colpito veicoli parcheggiati in strada, provocando danni per migliaia di euro. A Galatone, Nardò e Castri di Lecce, i residenti si sono svegliati trovando le loro auto avvolte dal fuoco, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questi episodi.

I roghi sono divampati nelle scorse ore tra Galatone, Nardò e Castri di Lecce, costringendo i vigili del fuoco e i carabinieri a intervenire sul posto. Le cause delle fiamme sono ancora in fase di accertamento GALATONE – Tre auto incendiate in poche ore nel Salento: le fiamme divampano a Galatone, Nardò e Castri di Lecce. Gli episodi si sono verificati, per cause ancora in fase di accertamento, nella serata di ieri, tutti tra le 20 e le 23. Nella prima cittadina, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli sono infatti intervenuti, in via Vecchia Sannicola, per un incendio che ha colpito una Audi A2 parcheggiata nella via.