’Ditegli sempre di sì’ va in scena al teatro della Rosa
Il teatro della Rosa a Pontremoli ospita lunedì 16 febbraio alle 21 la messa in scena di
Al Teatro della Rosa di Pontremoli va in scena lunedì 16 febbraio alle 21 lo spettacolo ’ Ditegli sempre di sì ’ di Eduardo De Filippo, con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli. Una commedia divertentissima, retta da un meccanismo comico perfetto, nonché pregna di spunti riflessivi riguardo una materia estremamente affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò sicuramente bene: la pazzia. Giovedì 5 marzo, Lodo Guenzi è il protagonista di ’ Toccando il vuoto ’. Uno spettacolo di David Greig, per la regia di Silvio Peroni. La storia vera di Joe Simpson e Simon Yate, due alpinisti che nel 1985 restano vittime di un incidente durante la fase di discesa della scalata delle Ande Peruviane che provoca la caduta di Joe in un dirupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teatro, "Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo a Tuoro e a Gubbio
Il Teatro dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno e il Comunale Luca Ronconi di Gubbio ospitano lo spettacolo
Spettacolo e approfondimenti. Dinamiche di genere e vincoli in scena al Teatro della RosaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: A teatro Ditegli sempre di sì: chi è davvero il pazzo?; I consigli del weekend: il teatro di Eduardo e le feste di Carnevale; Eduardo e la follia che ci interroga; Dire sempre di sì… può essere una follia.
Dire sempre di sì… può essere una folliaDomenico Pinelli debutta come regista a teatro con una commedia che fa ridere e pensare, tra logica spietata e verità scomode ... giornalelavoce.it
DITEGLI SEMPRE DI SÌè una commedia vivace e sorprendente, sospesa tra comicità farsesca e riflessione amara, scritta da Eduardo De Filippo nel 1927. È la storia di Michele Murri, un uomo appena dimesso dal manicomio, cor ... mentelocale.it
La commedia “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, in scena al Teatro Garibaldi di Modica il 23 e 24 gennaio 2025! Info su Fondazione Teatro Garibaldi! facebook