’Ditegli sempre di sì’ va in scena al teatro della Rosa

Al Teatro della Rosa di Pontremoli va in scena lunedì 16 febbraio alle 21 lo spettacolo ’ Ditegli sempre di sì ’ di Eduardo De Filippo, con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli. Una commedia divertentissima, retta da un meccanismo comico perfetto, nonché pregna di spunti riflessivi riguardo una materia estremamente affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò sicuramente bene: la pazzia. Giovedì 5 marzo, Lodo Guenzi è il protagonista di ’ Toccando il vuoto ’. Uno spettacolo di David Greig, per la regia di Silvio Peroni. La storia vera di Joe Simpson e Simon Yate, due alpinisti che nel 1985 restano vittime di un incidente durante la fase di discesa della scalata delle Ande Peruviane che provoca la caduta di Joe in un dirupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

