Disagi a Pariana | da cinque giorni non funziona l’impianto di teleriscaldamento

A Pariana, frazione di Villa Basilica in provincia di Lucca, le famiglie affrontano da cinque giorni freddo e acqua fredda a causa di un guasto all’impianto di teleriscaldamento. La perdita di riscaldamento si è verificata dopo un intervento di manutenzione che ha causato problemi imprevisti, lasciando molte case al gelo durante le basse temperature di questo periodo.

Pariana, una frazione del comune di Villa Basilica in provincia di Lucca, è da cinque giorni senza riscaldamento e acqua calda a causa di un guasto all'impianto di teleriscaldamento. La situazione sta generando crescente frustrazione tra i residenti, soprattutto tra famiglie con bambini piccoli, anziani e persone con problemi di salute, e ha acceso un dibattito politico sulla manutenzione e la sostenibilità dell'infrastruttura. Un'Autonomia Energetica Fragile: La Cronaca di un Disastro Annunciato. L'impianto di teleriscaldamento, attivo da undici anni, era stato concepito come una soluzione per garantire l'autonomia energetica di Pariana.

Da mesi, 31 famiglie di Marliana sono senza riscaldamento a causa di un guasto all’impianto di teleriscaldamento, l’unico servizio di riscaldamento nel paese.

Proseguono i lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento a Seveso, con l’apertura di due nuovi cantieri.

