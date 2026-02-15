Diritto a non soffrire | la Asl rafforza la rete territoriale per la terapia del dolore

Dal 13 febbraio, al Goretti, è attivo un ambulatorio per la terapia del dolore acuto e cronico. Offerta ampliata anche a Formia Saranno implementati in provincia di Latina i percorsi assistenziali dedicati alla terapia del dolore e alla presa in carico del dolore acuto e cronico. Lo annuncia la Asl di Latina annunciando un approccio muldisciplinare e integrato tra ospedale e territorio. La gestione del dolore, in particolare quello cronico e oncologico, rappresenta oggi una priorità sanitaria ed etica. Non si tratta infatti solo di una prestazione clinica ma di un impegno verso l'umanizzazione delle cure, la tutela della dignità della persona e la continuità assistenziale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

L’ambulatorio di Terapia del dolore di Teano rimane attivo, garantendo un servizio fondamentale per il territorio.

