Diretta gol Serie A LIVE | la ribalta in due minuti il Sassuolo segnano Laurienté e Ulisses Garcia

Laurienté e Ulisses Garcia hanno deciso in due minuti il risultato della partita tra Sassuolo e avversari, portando i tre punti in casa neroverde. La partita della 25esima giornata di Serie A si è accesa rapidamente, con i due giocatori che hanno segnato nel giro di pochissimo tempo, cambiando le sorti della sfida. La cronaca in tempo reale rivela come la squadra di casa abbia preso il controllo subito dopo i due gol, rendendo la partita più emozionante.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Galliani torna al Milan? Cosa è successo ieri sera, l’ultimo gesto del dirigente sembra non lasciare più dubbi Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo» Del Piero Chivu, botta e risposta a distanza dopo Inter Juve: «Ha sbagliato il commento, i nerazzurri non han bisogno di questo!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: la ribalta in due minuti il Sassuolo, segnano Laurienté e Ulisses Garcia Milan-Sassuolo 2-2, LIVE Serie A: gol bellissimo di Laurienté | PM Al 'San Siro' di Milano si gioca la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2 Segui la diretta della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e moviola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi ? Stadio Sinigaglia Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Genoa - Napoli (2-3) Serie A 2025. Risultati Serie A, Classifica/ L’Inter vince il derby! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net Apre un rigore di Ederson verso la fine del primo tempo, nella ripresa chiude i conti ZalewskiL’Atalanta batte 2-0 in trasferta la Lazio grazie ai gol di Ederson su rigore e di Zalewski. Un successo che consente alla Dea di sorpassare momentaneamente il Como al sesto posto con la zona Champion ... gazzetta.it 33 VOLTI NUOVI Un sunto con tutti gli acquisti che sono novità assolute nel nostro Paese, dai più conosciuti Malen e Taylor al meno noto Edmundsson, dal veterano Ulisses Garcia al giovanissimo Lahdo. facebook Ulisses #Garcia è un nuovo giocatore del #Sassuolo. Il difensore svizzero arriva dall' #OM in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. #Calciomercato #SerieA #Ligue1 x.com