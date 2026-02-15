Malen segna ancora e fa passare il Borussia Dortmund in vantaggio contro il Bayern Monaco, creando scompiglio tra i tifosi. La partita si gioca sotto un cielo nuvoloso e con un pubblico caldo, che incita la squadra di casa a ogni azione. Intanto, in Italia, il Roma torna avanti nel match contro il Napoli grazie a un gol di Pellegrini, mentre i tifosi sono in fermento sugli spalti dello stadio Olimpico. La 25esima giornata di Serie A si anima con queste sfide, trasmesse in diretta e seguite passo passo da molti appassionati.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Parma, Cuesta dopo il successo con il Verona: «Pellegrino è un esempio e un’ispirazione per i compagni. Ecco perché non è entrato Elphege» Malen nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Quale traguardo ha raggiunto Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma: il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: ancora Malen, Roma di nuovo avanti a Napoli

Malen ha segnato ancora, portando il Napoli in vantaggio sulla Roma durante la 25esima giornata di Serie A.

Malen segna un gol rapido e porta il Borussia Dortmund in vantaggio contro il Napoli, causando l’entusiasmo dei tifosi tedeschi presenti allo stadio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.