Dinamo Sassari sconfitta casalinga con Tortona | 82-89 playoff a rischio per la squadra sarda

La Dinamo Sassari ha perso contro Tortona, e questa sconfitta mette a rischio la qualificazione ai playoff. La partita si è conclusa con il risultato di 82-89, lasciando i tifosi sardi preoccupati per le prossime sfide. La squadra sarda ha commesso troppe imprecisioni nel finale, che hanno permesso agli avversari di conquistare la vittoria.

Dinamo Sassari, KO in Casa con Tortona: 82-89, la Sconfitta che Mette in Discussione la Stagione. La Dinamo Sassari incassa una sconfitta pesante in casa contro il Tortona, chiudendo la partita con un risultato di 82-89. L'incontro, disputato il 15 febbraio 2026 al PalaSant'Alfonso, rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra sarda nel campionato di Serie A, e solleva interrogativi sulla sua capacità di competere per un posto nei playoff. Un Inizio Equilibrato, Poi la Fuga di Tortona. La partita è iniziata con un approccio cauto da entrambe le parti, entrambe le formazioni alla ricerca di una chiave tattica per sbloccare l'incontro.